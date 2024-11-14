Menekşe Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu! İnci Başaran’ın ağabeyinden kafaları karıştıran açıklama: Dışarıda 2 saatten fazla...

Balıkçı kayıklarının bulunduğu Menekşe Deresi'nden Küçükçekmece Gölü'ne açılan balıkçı teknesinde bulunanlar, su kenarında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Hareketsiz şekilde yatan kadın cesedini gören balıkçılar polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cansız bedeni dereden çıkardı. Yapılan incelemede cansız bedenin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından İnci Başaran'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi. Başaran'ın cenazesi öğle namazına müteakip Küçükçekmece Fatih Camiinde kılınan namazın ardından Silivri Gümüşyaka mezarlığına defnedildi.

İnci Başaran'ın abisi Mazlum Başaran, "Kardeşim İnci Başaran Pazartesi günü saat 16.00'da kayboldu. Normalde dışarıda 2 saatten fazla kalan biri değil. Bundan dolayı direkt karakola müracaatta bulunduk. Arama çalışmaları başlatıldı ancak dün geceye kadar bulamadık.

Bize şüpheli bir durum olmadığı söylendi sadece. Nasıl olduğuna dair bilgi verilirse en azından içimiz rahatlar" dedi.