Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü
Giriş Tarihi: 1.11.2026 03:22

Küçükçekmece'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü

Küçükçekmece'de düğün esnasında tartıştığı öğrenilen iki grubun arasındaki tartışma büyüdü. Bıçakların çekildiği kavgada bıçaklanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Küçükçekmece’de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü
  • ABONE OL

Olay, 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi, Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan vatandaşı oldukları öğrenilen iki grup arasında düğün esnasında tartışma çıktı.

1 saat süren tartışmanın sonrasında bıçaklar çekildi ve bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Polis ekipleri kavganın çıkış sebebi ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

#KÜÇÜKÇEKMECE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA