Yarımburgaz Mahallesi'nde yaşanan olayda. Park halindeki bir otomobilin iddiaya göre el freni çekilmeden ve vitesi boşa alınarak bırakılması sonucu araç hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı hız kazanan otomobil, ilk olarak çıkmaz sokağın girişinde bulunan bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan araç, daha sonra bir binanın bahçesine savrularak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hem otomobilde hem de evde maddi hasar meydana geldi.

"OKULLARIN TATİL OLMASI MUHTEMEL BİR FACİAYI ÖNLEDİ"

Kazanın yaşandığı sırada sokakta kimsenin bulunmamasının olası bir faciayı engellediğini ifade eden ev sahibi Selahattin Özpolat, yaşananları şu sözlerle anlattı: "El freni çekilmeden, vitesi boşta bırakılarak araçtan inilince araba birden hızlanıp buradaki taşa çarptı. Taşın biri zaten yerinden koptu. Ters dönerek bizim binanın oradaki incir ağacının köküne çarptı. Okullar tatilde olduğu için ve buradan kimse geçmediği için cana gelen bir şey olmadı. Burayı da bu şekilde bırakıp gittiler. Burası için Küçükçekmece Belediyesinden talep istiyoruz. Kazayı yapan kişi 'el frenini çektim' diyor ama biz baktık, el freni çekik değildi. Araba viteste de değildi. Ben de şoförüm, vitesi boşta olan araç el freni çekilmeden durur mu? Durmaz. Ama anlatamıyoruz insanlara" ifadelerinde bulundu.