Küçükçekmece’de husumet cinayetle bitti!

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre sokakta yürüyen Sefa K.(55) ile oğlu Resul K.(23) daha önceden aralarında husumet bulunan Metin Balkan(34) ile karşılaştı. Aralarında çıkan kavgada Metin Balkan ile Sefa K.(55) bıçaklanarak yaralandı.