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Giriş Tarihi: 2.11.2026 19:34

Küçükçekmece’de metrobüste korku dolu anlar! Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı’nda yolcu almak için yanaşan metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Metrobüstekiler tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Küçükçekmece’de metrobüste korku dolu anlar! Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı
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Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için yanaşan metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Metrobüstekiler tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, saat 15.15 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa yanaşan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden şoför kapıları açarak yolcuları hızlıca tahliye etti. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Olay nedeniyle metrobüs hattında kısa süreli sefer aksaması yaşanırken, aracın yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KÜÇÜKÇEKMECE
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Küçükçekmece’de metrobüste korku dolu anlar! Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı
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