Küçükçekmece’de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.00 sıralarında Atakent Mahallesi 1. İkitelli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeden sağa dönüş yapmaya çalışan S.G. idaresindeki 34 L 5643 plakalı otomobil ile Emre Seyhat'in kullandığı 34 MCN 917 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin üzerindeki Emre Seyhat ile arkasında bulunan F.S. yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği ve aynı motosiklette artçı olarak bulunan F.S.'nin ağır yaralandığı belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan F.S. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Seyhat'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, otomobil sürücüsü S.G.'yi ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü.