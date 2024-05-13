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Giriş Tarihi: 13.5.2024 23:49

Küçükçekmece'de polislere saldıran 4 zanlı gözaltına alındı

Küçükçekmece'de, genel asayiş uygulamasında polise saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 9 suç kaydı bulunduğu, ikisinin ise asker kaçağı olduğu belirlendi

AA
Küçükçekmece’de polislere saldıran 4 zanlı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi ekipleri, İstiklal Caddesi'ndeki genel asayiş denetiminde, şüphe üzerine 14 KJ 146 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçtan inen B.G, C.K, U.K. ve S.G. üst aramaları yapılacağı esnada polise direnmeye başladı. Bu sırada B.G, polis memuru S.A'nın burnuna yumruk attı. Yaşanan arbedede C.K. de diğer polis memuru O.B'nin belindeki şarjörü alarak vurmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 4 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 9 suç kaydı bulunduğu, ikisinin ise asker kaçağı olduğu belirlendi.

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Küçükçekmece'de polislere saldıran 4 zanlı gözaltına alındı
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