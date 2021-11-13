Küçükçekmece’de ’Sen niye evde yoksun’ diyerek katletti!

Tamam anne dedi. Kaldı. Sabah saat 7'de kapıya geldi. Burada dükkan açacağım dedi. Aletlerini aldı götürdü. Gülsüm nerde dedi. Sonra çocuğu götürmek istedi. Ben aradım. Ben sebep oldu kızıma. Kahvaltı edecekti. Sonra ses geldi" dedi.

Talihsiz çocuk ise "babamı bulun" diye feryat etti.