Küçükçekmece’de silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Küçükçekmece
'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Caddesi'nde bir eğlence mekanında silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti. İş yerinde ekiplerce yapılan incelemede, müşteri olarak bulunan B.Ü.'nün, iki şüpheli tarafından silahla açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında tesadüfen orada bulunan ve şüphelilere müdahale etmek isteyen görev istirahatli polis memuru K.Ç.'nin (40) de açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Silahlı kavgada 1'i şüpheli 3 kişi yaralandı. Ekipler, kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Ekipler, şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen silahı ise bir inşaat alanında ele geçirdi. Devam eden çalışmalarda olayla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
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Mete Efendioğlu - Editör