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Giriş Tarihi: 21.4.2025 23:17

Küçükçekmece’de tamirci dükkanına silahlı saldırı!

Küçükçekmece'de motosikletli iki şüpheli motosiklet tamircisine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Rastgele ateş açan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, olayda şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Öte yandan mermilerden biri aracına isabet eden adam o anları anlattı.

DHA
Küçükçekmece’de tamirci dükkanına silahlı saldırı!

Olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Motosiklet ile sokaktaki motosiklet tamircisinin önüne gelen 2 şüpheliden biri, dükkana doğru tabanca ile rastgele ateş etti. Şüpheliler daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, dükkana ve park halindeki araca mermi isabet ettiğini tespit etti. Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"4 EL SİLAH SESİ DUYDUK VE KENDİMİZİ YERE ATTIK"

Aracına mermi isabet eden Zekeriya Karakılıç, "Saat 20.30 civarı 4 el silah sesi duyduk ve kendimizi yere attık. Sonrasında dışarı çıktık. Önce kurusıkı zannettik. Her taraf barut kokuyordu. Zaten kimseyi görmedik.

Yanda bulunan motorcunun kurşunlandığını gördük. Sonra kendi aracıma da isabet ettiğini gördüm. Polis ekiplerini aradık. Süreci bekliyoruz" dedi.

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Küçükçekmece’de tamirci dükkanına silahlı saldırı!
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