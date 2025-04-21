Küçükçekmece’de tamirci dükkanına silahlı saldırı!

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, dükkana ve park halindeki araca mermi isabet ettiğini tespit etti. Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.