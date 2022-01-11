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Giriş Tarihi: 11.1.2022 14:14

Küçükmece'de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı

İHA
Küçükmece’de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı

Küçükcekmece'de 03 Haziran 1998 tarihinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırısının faili Üsküdar'da yakalandı. Hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında; PKK/KCK terör örgütü tarafından 03 Haziran 1998 tarihinde Küçükcekmece Bayramtepe semtinde bulunan Fatih Kahvehanesi'ne gerçekleştirilen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırının faili R.E, Üsküdar'da dün yakalandı. Hakkında "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E., cezaevine gönderildi.

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Küçükmece'de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı
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