Haberler Yaşam Haberleri Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle ekranı
Giriş Tarihi: 15.4.2024 18:24 Son Güncelleme: 15.4.2024 18:24

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle ekranı

Her hafta Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi Uğur Güneş, Dilin Döğer, Tuvana Türkay, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimleri buluşturuyor. Dizinin sıkı takipçileri Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Selahaddin’i kurtarmak için harekete geçen Sultan Nureddin, önce Selahaddin’in adamlarını sonra da Selahaddin’i kurtarmayı başarır. İşte, TRT 1 canlı yayın Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranına geliyor. Tarihe ışık tutan dizinin 15 Nisan tarihli bölümünde de tansiyonu yüksek, aksiyonu bol sahneler yer alıyor. Sultan Nureddin ve Selahaddin, Haçlıların dehşet saçtığı Şam'ı kurtarabilmek için harekete geçerlerken Şam'ın düştüğü haberini alırlar. Üstelik Süreyya, Melike, İsmet, İlbüke, Rabia, İsfahani haçlıların elinde esirdir. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle full ve tek parça linki:

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, 20. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

15 Nisan 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Gregor'u öldürüp yönünü Gazze'ye çevirmesi Avram'ın diğer planını devreye sokmasına sebep olmuş ve Avram'ın çağırdığı Kanlı Bernard geldiği gibi dehşet saçmış ve Selahaddin'i ölümle burun buruna getirmekle kalmamış Şam'ı da ele geçirmiştir.

Selahaddin'i kurtarmak için harekete geçen Sultan Nureddin, önce Selahaddin'in adamlarını sonra da Selahaddin'i kurtarmayı başarır. Sultan Nureddin ve Selahaddin, Haçlıların dehşet saçtığı Şam'ı kurtarabilmek için harekete geçerlerken Şam'ın düştüğü haberini alırlar.

Üstelik Süreyya, Melike, İsmet, İlbüke, Rabia, İsfahani haçlıların elinde esirdir.

Taht şehri olan Şam'ı ele geçirdiği için mutlu olan Bernard ve Viktorya Selahaddin'in kurtulmasından dolayı tedirgin olur. Zira Viktorya'ya göre Selahaddin'in hayatta olması onlar için büyük bir tehdittir.

Şam'ın alınması ve kızları Rabia dahil diğerlerinin de esir olması Eyyübi ailesine de şok etkisi yaratır. Bütün bu olanlardan Selahaddin ve Sultan Nureddin'i sorumlu tutan Turanşah yine kendi bildiği yollardan kardeşini kurtarmak için harekete geçerken aynı şekilde ablası ve kardeşi esir düşen Karategin de çileden çıkar.

Mevdud da Şam'ın ele geçirilmesinden dolayı öfkelidir. Sultanlık hırsı giderek benliğini saran Mevdud, Şam'ın kurtulması için harekete geçer.

Selahaddin'in Şam'ı kurtarmak üzere giriştiği mücadele Turanşah tarafından nasıl sabote edilecektir? Esir düşen İsmet, Melike, Süreyya ve diğer mazlumlar için zaman giderek daralırken, Selahaddin ve Nureddin'in başına art arda üşüşecek felaketler zinciri hangi olayları tetikleyecektir?

İçerideki ihanetler silsilesi ve karşılarındaki düşmanın kıyıcılığı Selahaddin ve Nureddin'i nasıl bir mücadeleye sevk edecektir? Selahaddin, önce sevdiklerini sonra da Şam'ı kurtarabilecek midir?

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm full izle ekranı
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