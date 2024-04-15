Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. Yeni bölüm fragmanı! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Haçlıların dehşet saçtığı Şam'ı kurtarabilmek için harekete geçen Sultan Nureddin ve Selahaddin, Şam'ın düştüğü haberini alırlar. Üstelik Süreyya, Melike, İsmet, İlbüke, Rabia, İsfahani haçlıların elinde esirdir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalara başladı. Peki; Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. BÖLÜM İZLE
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, 20. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.
15 Nisan 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/@kudusfatihiselahaddineyyubi
https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Selahaddin, Gregor'u öldürüp yönünü Gazze'ye çevirmesi Avram'ın diğer planını devreye sokmasına sebep olmuş ve Avram'ın çağırdığı Kanlı Bernard geldiği gibi dehşet saçmış ve Selahaddin'i ölümle burun buruna getirmekle kalmamış Şam'ı da ele geçirmiştir.
Selahaddin'i kurtarmak için harekete geçen Sultan Nureddin, önce Selahaddin'in adamlarını sonra da Selahaddin'i kurtarmayı başarır. Sultan Nureddin ve Selahaddin, Haçlıların dehşet saçtığı Şam'ı kurtarabilmek için harekete geçerlerken Şam'ın düştüğü haberini alırlar. Üstelik Süreyya, Melike, İsmet, İlbüke, Rabia, İsfahani haçlıların elinde esirdir.
Taht şehri olan Şam'ı ele geçirdiği için mutlu olan Bernard ve Viktorya Selahaddin'in kurtulmasından dolayı tedirgin olur. Zira Viktorya'ya göre Selahaddin'in hayatta olması onlar için büyük bir tehdittir.
Şam'ın alınması ve kızları Rabia dahil diğerlerinin de esir olması Eyyübi ailesine de şok etkisi yaratır. Bütün bu olanlardan Selahaddin ve Sultan Nureddin'i sorumlu tutan Turanşah yine kendi bildiği yollardan kardeşini kurtarmak için harekete geçerken aynı şekilde ablası ve kardeşi esir düşen Karategin de çileden çıkar.
Mevdud da Şam'ın ele geçirilmesinden dolayı öfkelidir. Sultanlık hırsı giderek benliğini saran Mevdud, Şam'ın kurtulması için harekete geçer.
Selahaddin'in Şam'ı kurtarmak üzere giriştiği mücadele Turanşah tarafından nasıl sabote edilecektir? Esir düşen İsmet, Melike, Süreyya ve diğer mazlumlar için zaman giderek daralırken, Selahaddin ve Nureddin'in başına art arda üşüşecek felaketler zinciri hangi olayları tetikleyecektir?
İçerideki ihanetler silsilesi ve karşılarındaki düşmanın kıyıcılığı Selahaddin ve Nureddin'i nasıl bir mücadeleye sevk edecektir? Selahaddin, önce sevdiklerini sonra da Şam'ı kurtarabilecek midir?