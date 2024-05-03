Kudüs‘de öldürülen hoca için gıyabi cenaze namazı

Siyonist işgal rejimi tarafından Kudüs'te şehit edilen Şanlıurfalı imam hatip Hasan Saklanan için Cuma namazı sonrası Türkiye'nin birçok ilinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa'da, Balıklıgöl'de cuma namazının ardından Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde basın açıklaması yapıldı.Şanlıurfalı olan Hasan Saklanan, Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal mahallesinde resmi olarak imamlık yapıyordu. 34 yaşındaki Hasan Saklanan, dört çocuk babasıydı. Hasan Saklanan 30 Nisan Salı günü şehit edilmişti. Hasan Saklanan'ın cenazesi halen Şanlıurfa'ya getirilmedi.