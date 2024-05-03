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Giriş Tarihi: 3.5.2024 16:43 Son Güncelleme: 3.5.2024 17:30

Kudüs‘de öldürülen hoca için gıyabi cenaze namazı

Kudüs’te işgalci İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı hoca Hasan Saklanan için ülke genelinde birçok il ve ilçede cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Şanlıurfa’da da cuma namazı sonrası basın açıklaması yapıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kudüs‘de öldürülen hoca için gıyabi cenaze namazı

Siyonist işgal rejimi tarafından Kudüs'te şehit edilen Şanlıurfalı imam hatip Hasan Saklanan için Cuma namazı sonrası Türkiye'nin birçok ilinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa'da, Balıklıgöl'de cuma namazının ardından Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde basın açıklaması yapıldı.Şanlıurfalı olan Hasan Saklanan, Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal mahallesinde resmi olarak imamlık yapıyordu. 34 yaşındaki Hasan Saklanan, dört çocuk babasıydı. Hasan Saklanan 30 Nisan Salı günü şehit edilmişti. Hasan Saklanan'ın cenazesi halen Şanlıurfa'ya getirilmedi.

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Kudüs‘de öldürülen hoca için gıyabi cenaze namazı
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