Kuduz riskli temas bir yılda ikiye katlandı

Sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamlı bir çalışma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan raporun detayları şöyle:Son 5 yılda hayvana çarpma şeklinde; 3 bin 534 trafik kazası, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanma vakası gerçekleşti.Türkiye, kuduz riski konusunda Afrika ve Asya ülkeleri ile aynı yüksek risk kategorisine girdi. 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı 260 bin 606 iken 2023'te bu sayı 437 bin 601'e çıktı.İç piyasada son 5 yılda 36 milyar lira değerinde 893 bin ton köpek maması üretildi. Son 5 yılda 1.5 milyar dolar (48 milyar TL) değerinde 937 bin ton köpek maması ithal edildi. Toplam mama maliyeti 84 milyar lirayı buldu.Barınaklarda kalan bir köpeğin aylık beslenme ve bakım giderleri yaklaşık 3 bin 500 lira. Bir köpeği yakalama maliyeti yaklaşık 1500, kısırlaştırma maliyeti yaklaşık 630 lira.