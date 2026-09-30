Küfür tartışması cinayetle bitti

Gaziantep
'te Şahinbey
ilçesi Güneş Mahallesi'nde bir parkta önceki gece saatlerinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Ökkeş Şahan ile 18 yaşındaki Mehmet Ali Başaran arasında iddiaya göre küfür nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şahan, üzerinde bulunan bıçakla Başaran'ı göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genci görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. İfadesinde Başaran'ı kendisine küfür ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenilen şüpheli tutuklandı.