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Giriş Tarihi: 5.8.2024 18:56 Son Güncelleme: 5.8.2024 20:53

Kulaç kulaç ölüme gitti

Ankara’dan Kırşehir’e gelen Cemil Özdemir serinlemek için Kızılırmak’a girdi. Arkadaşlarının uyarılarına rağmen derin suda ilerleyen Özdemir bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekipler talihsiz adamın cansız bedenini sudan çıkardı.

ZAHİDE VURAL
Kulaç kulaç ölüme gitti

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler Köyü'nde meydana gelen olayda arkadaşlarını ziyaret etmek için Ankara'dan Kırşehir'e gelen Cemil Özdemir(47), serinlemek için Kızılırmak'a girmek istedi. Arkadaşlarının tehlikeli diyerek uyarmasına rağmen Cemil Özdemir suya girdi. Sazlıkların bulunduğu yere kadar yüzen Özdemir'in son sözü 'yoruldum' oldu ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Cemil Özdemir'in cansız bedenine ulaştı. Otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemil Özdemir'in cenazesi defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.

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Kulaç kulaç ölüme gitti
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