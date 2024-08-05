Kulaç kulaç ölüme gitti

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler Köyü'nde meydana gelen olayda arkadaşlarını ziyaret etmek için Ankara'dan Kırşehir'e gelen Cemil Özdemir(47), serinlemek için Kızılırmak'a girmek istedi. Arkadaşlarının tehlikeli diyerek uyarmasına rağmen Cemil Özdemir suya girdi. Sazlıkların bulunduğu yere kadar yüzen Özdemir'in son sözü 'yoruldum' oldu ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler Cemil Özdemir'in cansız bedenine ulaştı. Otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemil Özdemir'in cenazesi defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.