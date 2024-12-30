Kulağında uzayan kemik yüzünden 15 yıl ağrı çekti

Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan Azize Okurlar'ın 15 yıldır boynu ve sağ kulağında hissettiği şiddetli ağrıların kaynağının nadir görülen Eagle Sendromu olduğu belirlendi. 60 yaşındaki Okurlar'ın kulak arkasındaki uzayan kemik ameliyatla alındı. Evli ve 3 çocuk annesi Azize Okurlar, boynu, sağ kulağı ve boğazında yaşadığı ağrılar nedeniyle yıllarca ağrı kesici kullandı. Bir süre önce nöroloji uzmanı bir hekimin önerisiyle, kentteki bir hastanenin KBB servisine gitti. Burada çekilen MR'da, kulak arkasındaki kemikte uzama görüldü. Bunun üzerine Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir hastanede görevli Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Keskin'e müracaat etti. Hastanın kulak arkasındaki stiloid process kemiğinin, kas tendomu kireçlenmesi sonucu 3 santimetre uzadığını ve çevre dokulara battığını belirleyen Keskin, yaptığı operasyonla fazla kemiği aldı.Operasyondan 2 gün sonra taburcu edilen Azize Okurlar, "15 yıldır boynum, sağ kulağım ve boğazımda şiddetli ağrılar vardı. Bazen ağrılardan çığlık atasım geliyordu. Geceleri uyuyamadığım oluyordu. Boyun fıtığı olduğum düşüncesiyle, ağrı kesiciler kullansam da pek işe yaramıyordu" dedi. Azize Okurlar'ın yaşadığı eagle sendromunun (stiloid process kemiğinin uzaması) çok nadir görülen bir vaka olduğunu söyleyen Op. Dr. Keskin, "Kemik uzaması, kas tendomu kireçlenmesi sonucu meydana gelmiş. Kemiği aldık. Hastamızın ağrı yaşamasına yol açacak bir durum kalmadı" diye konuştu.