Kulak Burun Boğaz Uzmanı doktordan tıbbi sekretere cinsel saldırı: Mahkemedeki sözleri şaşkınlık yarattı!

"GENÇ BİR KIZA İRADESİ DIŞINDA..."

S.Y.'nin avukatı Meltem Banko, doktorun yurt dışında çalışma talebine tepki göstererek, "Sanığın avukatının savunmalarında ve son taleplerinde doktorun yurt dışında doktorluk yapacağı, bu yüzden adli kontrol kararının kaldırılması gerektiği gibi söylemler yer alıyordu; biz tabii şok içerisinde kaldık. Böylesine ciddi bir suçla karşı karşıya kalan bir doktor, bütün tanık ifadeleri ve müvekkilin beyanlarına rağmen nasıl olur da yurt dışına gidip doktorluk yapacak, 'adli kontrolü kaldıralım' gibi bir beyanla bizim karşımıza çıkabilirler?

Hayretler içerisinde kaldık açıkçası. Müvekkilin psikolojisi çok kötü, haklı nedenle iş akdini de feshetti. Kendisi o hastanede bir daha asla çalışmak istemediğini, hatta Polatlı ilçesinde dahi yaşamak istemediğini belirtti. Çok vahim bir durumdayız. Şahsın doktor olmasından kaynaklı, nüfuzunu kötüye kullanarak emri altında çalışan genç bir kıza iradesi dışında cinsel amaçla yaklaşması ve bu eylemlerde bulunması asla kabul edilebilir bir şey değil. Biz bu konuda yüce Türk adaletine güveniyoruz ve sanığın en ağır cezayı alması için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız" dedi