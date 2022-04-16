Küle dönen umutları yeniden yeşerdi

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde yaşayan 12 yıllık evli Rasim ve Hatun Balcı çifti, doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca 3 kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak çift bu denemelerden bir sonuç alamadı. Fabrika işçisi Rasim ile gündelik işlere giden Hatun Balcı, yine tüp bebek tedavisi için para biriktirip, yakın çevresinden de borç aldı. Ramazan ayından sonra tedavi olmayı planlayan çiftin evleri, 10 Nisan'da elektrik kontağından çıkan yangında yandı. Balcı çiftinin çocuk sahibi olmak için biriktirdiği 100 bin lira da yangında kül oldu. Çiftin dramı tüm Türkiye'ye derinden etkiledi.Kayseri'de bir hastanenin tüp bebek merkezi de Balcı ailesine ulaşarak, tedaviyi üstlenebileceklerini açıkladı. Hastanenin tüp bebek merkezi koordinatörü Prof. Dr. Gökalp Öner, aileyi cep telefonundan görüntülü arayarak, her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Hatun Balcı ile görüşen Öner, "Sizin tüp bebek hayalinizi gerçekleştirmek istiyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzüldüm. Sizi burada ağırlamak ve tüm masraflarınızı karşılamak istiyorum" dedi. Hatun Balcı da tekliften dolayı mutlu olduğunu belirtti.Edirne Valisi Ekrem Canalp da dün aileyi ziyaret ederek her türlü desteği vereceklerini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakanlardan Veysel Eroğlu'nun da aileye destek verdiğini belirten Vali Canalp, "Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, ailemizin evlerini devlet imkanlarımızı kullanmak suretiyle yapacağız. Ailemiz tüp bebek hayalinin yarım kaldığını söylemiş ve Hatun Hanım üzüntülerini ifade etmişti. İstanbul'da özel bir hastanede ailenin tüp bebek masraflarına sponsor olmayı, ücretsiz karşılamayı kabul ettiler. Ümit ediyorum ki; ailemiz önümüzdeki yıla, yeni evinin içerisinde evladıyla ya da evlatlarıyla beraber girecek" dedi.Gelen desteklerle umut bulduklarını belirten Rasim Balcı, "Evimiz yandı, kullanılmaz hale geldi. Evimiz yandı, üzüldük. Şimdi yapılacak yardımlar için sevinçliyiz. Yardımları bekliyoruz" dedi. Hatun Balcı da evleri ile tüp bebek için biriktirdikleri paranın yanmasının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını fakat desteklerle umutlandıklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olur. Evimizi de Edirne Valiliği yaptıracak. Hasar tespiti yapıldı, devletin eli bize uzandı" diye konuştu.