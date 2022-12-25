Külleri toprağa verilecek

Almanya'nın Hannover kentindeki MHH Hastanesi'nde geçirdiği beyin kanaması sonucu 13 Aralık tarihinde yaşamını yitiren 3 çocuk babası Abdulkadir Sargın (71), iddiaya göre İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere hazırlık yapıldığı sırada bir Alman vatandaşının cenazesiyle karıştırılarak yakıldı. Durumu öğrenen aile, büyük bir şok yaşadı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yeğeni Barış Sargın, hukuki süreç başlatacaklarını belirterek, "Yakılma sırasında çenesinde kalan dişten DNA örneği alınarak test yapılacak. Böylece cenazenin amcama ait olup olmadığı kesinleşecek. Eğer o ise, amcamın küllerini 28 Aralık'ta Hannover Müslüman Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz. Şu an Almanya'da Noel tatili var. Babam Doğan Sargın da cenazeye katılacak. Cenazeye katılmak için vize başvurusu yaptık. Acımızın yanında bir de bununla uğraşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın, vize için Almanya nezdinde gerekli girişimlerde bulunmasını istiyoruz" dedi.