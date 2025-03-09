Külliye’de mehter coşkusu

Cumhurbaşkanlığı'nın ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı 7'den 70'e herkese ramazan ruhunu yaşatıyor. Ramazan boyunca sürecek olan birbirinden renkli etkinliklere Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Sergi Salonu, Beştepe Millet Camii ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliği yapıyor. Ramazan ayı sonuna kadar sürecek program kapsamında geleneksel sanatlardan konferanslara, tiyatrolardan tefsir etkinliğine kadar birçok farklı etkinliğe imza atılıyor. Özellikle hafta sonları çocuklarıyla beraber milletin evi Külliye'ye gelen aileler, çeşitli etkinliklere katıldı.Ramazan ruhunu yaşamak için erken saatlerde ailecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Ankaralılar, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin ramazan ayı için özel olarak hazırladığı gösteriyi izledi. Genel çocuk etkinlikleri, kadınlara özel tefsir programı, konser ve söyleşiler, sergiler, kitap günü buluşmaları ve dizi oyuncularının imza günü buluşmalarının gerçekleştiği Külliye'ye yoğun ilgi gösteriliyor. Vatandaşların sahne performansı gerektiren etkinlikler dışındaki tüm programlara kimlik kartlarını okutarak ücretsiz katılabiliyor.Eşi ve çocuğuyla beraber Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin ramazan ayı için özel olarak hazırladığı gösteriyi izlemeye gelen Hatice Nur Çalışıcı, "Oğlumuzun ramazanı daha iyi anlamasını istedik. Bu etkinlikler de bu anlamda çok iyi bir vesile oldu. Oğlumuz mehter hayranı olduğu için özellikle onu izlemeye geldik. Milletin evi deniliyor Külliye için. Gerçekten de milletin evi ve biz de burada ailecek çok güzel vakit geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.