Külliye’de ramazan coşkusu

Cumhurbaşkanlığı'nın ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı 24. gününde devam etti. Programa gelenler, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki stantlarda tanıtılan "KIZILELMA", "KAAN", "AKINCI", "HÜRKUŞ", "BARKAN", "ATAK" gibi uçak ve insansız hava araçlarının maketlerini görme fırsatı buldu.

Öte yandan "Külliye'de Ramazan" programı, ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle çocukları ağırlamayı sürdürüyor. Program kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı TÜBİTAK atölyelerinde düzenlenen roket yapımı,

sanal gerçeklik gözlüğüyle uçak simülasyonu, anatomi dedektifleri ve 3D yazıcı kalem etkinliklerine katılan çocuklar, bilimle iç içe, eğitici ve öğretici bir gün geçirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kurulan "Aile Yılı Hatırası Standı"nda bocce oynayan minikler, boyama, çanta boyama ve ebru atölyelerinde de el becerilerini geliştirdi.