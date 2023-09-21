Külotlu çorap cinayetinde tanık dinlendi... "Ben ölüm haberi alınan diğer kadınlar gibi olmak istemedim"

Sancaktepe'de Aralık 2022'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sonrası tutuklu sanıklar 25 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE SAVUNMA VERMİŞTİ

Yargılanan baba-kız geçtiğimiz celse savunmaların vermişti. Seçil Çiftçi, gözyaşları içerinde verdiği savunmasında "Orada bir ölüm olacaktı. Kapıya yöneldim tutmaya çalışınca boynuna atladım. Yere düştük yerde kirli olan bölümde külotlu çorap vardı. Amacım kollarını bağlamaktı ama ne ara boynuna gitti ne ara nefessiz kaldı hiç hatırlamıyorum. Bir ara rol yapıyor sandım. Kalkmadı o sırada anladım öldüğünü" demişti. Baba Cemal Çiftçi ise, "Babalık duygularıma yenildim" demişti. Savunmalarını tamamlayan baba-kız hakkında ara kararını açıklayan mahkeme Cemal Çiftçi'nin tahliyesine karar vermişti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden duruşmaya tutuklu sanık Seçil Çiftçi, tutuksuz sanık Cemal Çiftçi ve avukatları katıldı. Müşteki sıfatında öldürülen Semih Sevim'in ailesi ve avukatları da duruşmaya katıldı. Seçil Çiftçi'nin güvenlik görevlisi arkadaşı Savaş C. tanık olarak dinlendi. Tanık, Seçil Çiftçi ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, "Canlı yayınlarında yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Ben de savcılığa suç duyurusunda bulunmasını söyledim. Canlı yayınlara maktul de katılıyordu. Yayında tehditkâr mesajlar yolluyordu. Ben sanığa kim olduğunu sormuştum. Engellemesine rağmen başka isimlerle yeniden yayına katıldığını söylemişti" dedi.

"ÖLÜM HABERİ ALINAN DİĞER KADINLARDAN OLMAK İSTEMEDİM"

Tanık ifadesin ardından söz verilen Seçil Çiftçi, kendisini korumak istediğini belirterek "Ben ölüm haberi alınan diğer kadınlar gibi olmak istemedim. Ben kendimi sapık zihniyetli bir insandan korudum. Günlerce evimin etrafında dolanmış bir insan, ben kimseyi tehdit etmedim. Ben sadece sosyal medyanın gücünü kullanmak istedim" diyerek kendisini savundu.

BABANIN TEKRARDAN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİLER

Semih Sevim'in ailesinin avukatı Cemal Çifti hakkında verilen tahliye kararının dosya ile bağdaşmadığını dile getirerek, "Öldürme saati esnasında iki sanığın da aynı yerde olduğunu gösteren HTS kayıtları var. Her iki sanık aynı yerdeki bazdan sinyal veriyor. Maktulün 80 ayrı yaralanması var. Maktul çok güçlü olmasına rağmen sanıklarda en ufak bir yaralanma yok. Ensesine vurulduktan sonra işkence edilerek öldürülmüştür" diyerek Baba Cemal Çiftçi'nin tekrardan tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, sanık Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.