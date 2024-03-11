Kültür şöleni için geri sayım başladı

Her sene on milyonlarca sanatseveri ağırlayan Kültür Yolu Festivalleri için bir kez daha geri sayıma geçildi. Ramazan Bayramı bittikten 1 gün sonra Adana'da başlayacak olan büyük şölen, yıl boyu 16 ile yayılacak. 212 gün sürecek festivaller kapsamında 5 bine yakın etkinliğin yapılması, 30 bini aşkın sanatçının da katılımcılarla buluşması planlanıyor. İlk olarak 13-21 Nisan tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivalleri, ardından sırasıyla Şanlıurfa, Bursa, Samsun, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Antalya'da organize edilecek. Sanat atölyelerinden konserlere, edebiyat panellerinden gastronomi söyleşilerine kadar geniş bir yelpazede katılımcılarla buluşacak olan festivaller, bölge ekonomilerinin hareketliliğine de ivme kazandıracak.Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 gün boyunca süren festivaller 11 ile yayılmıştı. Bu yıl ise sayı 16'ya çıkarıldı. Geçen yıl 100'üncü yıl marşları ve Cumhuriyet coşkusu eşliğinde tamamlanan festivallerde Alişan, Ferhat Göçer, Fatma Turgut ve Yavuz Bingöl gibi ünlü sanatçılar boy göstermişti. Bu yıl 16 ilde hangi sanatçıların konser vereceği ise kamuoyu ile paylaşılacak.