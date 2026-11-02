Kültür ve sanat Antalya’yı ısıttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen festival, ilk gününde fotoğraf etkinliklerinden geleneksel sanat atölyelerine, söyleşilerden sergilere, bale gösterilerinden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla ziyaretçileri kültür ve sanatla buluşturdu. 31 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde, FotoMaraton etkinliklerinde Antalya'nın tarihi ve kültürel mirası objektiflere taşınırken, Aspendos Antik Kenti'nde düzenlenen geziyle kentin arkeolojik zenginliği tanıtıldı.

YENİ KÜLTÜR VE SANAT ALANI

Festival'in açılışında konuşan Bakan Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci'yi İstanbul'un kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacak iki yeni merkez olarak görüyoruz. İlk etapları 2027'de açmayı hedefliyoruz. Buralarda bir göç müzesi oluşturuyoruz. Çünkü Sirkeci'nin Türkiye'nin göç tarihinde özel bir yeri var. Avrupa'ya yapılan göçler, Balkanlardan Türkiye'ye gelişler ve tarihi demir yolu hatları bu alanın hafızasında önemli bir yer tutuyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör