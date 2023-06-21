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Giriş Tarihi: 21.6.2023 01:15

Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 sözleşmeli bahçıvan alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 14 sözleşmeli bahçıvan alımı yapacak.

AA
Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 sözleşmeli bahçıvan alımı yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın İstanbul'da istihdam edilmek üzere 14 bahçıvan alımı gerçekleştirecek.

Adaylarda, lise ve dengi okullardan mezun olup Bahçe Bakımı ve Peyzaj Eğitimi Sertifikası veya Bahçıvanlık Eğitimi Sertifikası'na sahip olma, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olma ve 2022 KPSS'den en az 60 puan almış olma şartları aranacak.

Başvurular 2-16 Temmuz arasında elektronik ortamda Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Başvuranlar sınav puanına göre sıralanarak asil ve yedek adaylar belirlenecek.

Asil adayların süresi içinde başvurmadığı ve aranan nitelikleri taşımadığının anlaşıldığı hallerde yedek adaylardan puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacak.

Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 sözleşmeli bahçıvan alımı yapacak
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