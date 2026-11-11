Kültür Yolu Festivali’nde “Su krizine” dikkat çekildi

Adana Müze Kompleksi Popüler Kültür Merkezi'nde açılan "Blue 404: Blue Not Found" uluslararası sergisi, su kıtlığı, kuraklık ve israf sorunlarını sanat ve tasarım aracılığıyla gündeme taşıdı. Dijital dünyanın "404 Not Found" hata kodundan ilham alan proje, su kaynaklarının korunmasına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçladı.

GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR

Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi Fuaye Alanı'ndaki "Sunar Kartpostal Koleksiyonu: Çatı Arasından Çıkan Adana Sanayi İzleri" sergisi, kentin üretim geçmişine ışık tuttu. Sunar Yatırım tarafından hazırlanan 52 tarihi kartpostallık seçki, Namık Yarman'ın makine üretimi çalışmalarını ve dönemin teknolojik gelişmelerini belgeleyerek Adana'nın sanayi hafızasını görünür kıldı.

Moda Müzesi'nde açılan Vagabond Grup Sergisi ise resim ve seramik başta olmak üzere farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirdi. Vagabond Galeri sanatçılarının özgün üretimleri, ziyaretçilere çeşitli teknik ve anlatım biçimlerini keşfetme imkanı sundu. Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda Kıvanç Kürkbabaoğlu eşliğinde düzenlenen Kumaş Dokumacılığı Atölyesi'nde, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan dokuma kültürü ele alındı. Katılımcılar, doğal liflerin kullanımını, Gördes düğümünü, kilim, sumak ve cicim tekniklerini tanıyarak geleneksel motiflerin kültürel anlamlarını öğrendi.

ÇOCUKLAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Merkez Park Çocuk Etkinlik Alanı'ndaki Karaoke Karavan, müzikseverlere sahne deneyimi yaşattı. Karaoke Muudu uygulamasından seçtikleri şarkıları seslendiren katılımcılar, festival programına eğlenceli anlar kattı. Çocuk Köyü Etkinlikleri, minik ziyaretçilerini eğlence, keşif ve yaratıcılıkla dolu etkinliklerle ağırlamaya devam ediyor. Adana Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar kentin farklı noktalarında kültür ve sanat etkinlikleriyle devam edecek.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör