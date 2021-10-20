Kumanda ile kontrol edilen çift takograflı tıra 10 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, bir tırın takografında hile yapıldığı ve çeşitli düzenek kurulduğu ihbarını değerlendiren Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisi ekipleri, sürücü H.B. idaresindeki oksijen gazı yüklü tırı, 43 ilin bağlantı noktası üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında durdurdu.
Araca binen ve bir süre karayolunda tırla test sürüşü yapan ekipler, takografın süre ve hız limitlerini göstermediğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri takografın teknik incelenmesi için kentteki Yeni Sanayi Sitesi'ne götürülerek bilirkişi tarafından araçta kontrol ve muayene yapıldı.
Takograf ustası tarafından yapılan incelemelerde, araca 2 takograf takılı olduğu ve uzaktan kumandalı bir düzenekle takografların kontrol edildiği anlaşıldı.
Polis ekipleri, aracın kayıtlı olduğu firmaya, "Takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak" suçundan 10 bin 195 lira para cezası uyguladı. Araca takılan ilave takograf ve uzaktan kumandalı düzenek de söküldü.
Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere ekiplerce polis merkezine götürüldü. Kumandalı takograf sayesinde sürücünün yasal araç kullanma limitleri ve istirahat etme sürelerinin bu sayede gösterilmesine mani olunduğu öğrenildi.