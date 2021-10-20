Kumanda ile kontrol edilen çift takograflı tıra 10 bin lira ceza

Araca binen ve bir süre karayolunda tırla test sürüşü yapan ekipler, takografın süre ve hız limitlerini göstermediğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri takografın teknik incelenmesi için kentteki Yeni Sanayi Sitesi'ne götürülerek bilirkişi tarafından araçta kontrol ve muayene yapıldı.

Takograf ustası tarafından yapılan incelemelerde, araca 2 takograf takılı olduğu ve uzaktan kumandalı bir düzenekle takografların kontrol edildiği anlaşıldı.