Kumluca’daki seralar hızla toparlandı

Geçtiğimiz yıllarda Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketi, bölgedeki seracılık faaliyetlerini derinden sarsmış, üreticilere büyük zarar vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, felaketin ardından bölgeyi ziyaret ederek üreticilere destek sözü verdi. Bu sözün ardından alınan tedbirler ve yapılan desteklerle seracılık sektörü hızla toparlandı. Kumlucua ve Afyonkarahisar'da 20 bin dönüm arazi üzerinde yapay zeka ile akıllı tarım yatırımı yaparak tarım sektörünü üst seviyeye taşıyan işadamı Adem Yaşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla yakından ilgilenmesinin seracılığın yeniden canlanmasında kritik bir rol oynadığını belirtti. Yaşar, "Sel sonrası ihracat durma noktasına gelmişti. EUROLAB'ın uzun süre kapalı olması, Avrupa'ya ihracatı aksattı. Cumhurbaşkanımıza bu sorunu iletmemizin ardından diplomatik görüşmeler hızla yapıldı ve sorun çözüldü. Bu, ihracatçılar için büyük bir rahatlama sağladı" dedi. Hükümetin üreticiye verdiği desteklerle sektörün hem yurt içinde hem de yurt dışında güç kazandığını vurgulayan Yaşar, "Yerli üretici ve yatırımcılarımız yurt dışında da yatırımlar yapmaya başladı. Kumluca, 2023 yılında aylık 426 milyon dolar gelir elde ederken, 2024 yılında bu rakam desteklerle 493 milyon dolara yükseldi" dedi.