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Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:05

Aydın'da 20 yaşındaki Kumsal Kayan'ı başından vurmuştu! Takıntılı sevgili tutuklandı

Aydın’da 20 yaşındaki Kumsal Kayan’ı başından vurarak ağır yaralayan ve olaydan sonra suç aleti ile mezarlıkta yaşamına son vermek isterken yakalanan takıntılı eski sevgilisi V.D. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kumsal’ın uzaklaştırma kararı aldırsa da takıntılı eski sevgilisinden bir türlü kurtulamadığı ortaya çıktı.

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Aydın’da 20 yaşındaki Kumsal Kayan’ı başından vurmuştu! Takıntılı sevgili tutuklandı
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Korkunç olay, dün saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Öğüt Can Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. V.D. ile hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisi Kumsal K. arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan Kumsal K.'nin yanına gitti. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal K.'yi başından vurup, kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kumsal K., gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Kumsal K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMAK İSTERKEN MEZARLIKTA YAKALANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen V.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. V.D. kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'kız arkadaşını neden vurdun?' sorusunu yanıtsız bıraktı.

#AYDIN
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