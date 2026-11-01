Kumsal’ın katili ulaşamayınca IBAN’dan tehdit mesajları atmış! Saplantılı eski sevgiliden 6 ay boyunca kurtulmaya çalışmış

Kızım onu bıraktı ama o kabullenemedi. Devamlı takip etti. Tehditler etti. Defalarca şikayet etti. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Benim kızım gitti. Başkaları zarar görmesin istiyorum. Olaydan sonra kızımın telefonlarını almış. Kızımın telefonlarını bulun. Kızım onu her yerden engellemiş. Farklı cep telefonu numaralarından arıyordu. Normal mesaj atamayınca IBAN'ından mesaj atıyordu. Bu şekilde tehdit ederek görüşmeye mecbur ediyordu" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör