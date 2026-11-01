Kumsal’ın katili ulaşamayınca IBAN’dan tehdit mesajları atmış! Saplantılı eski sevgiliden 6 ay boyunca kurtulmaya çalışmış

Kumsal Kayan'ın aramalarını ve mesajlarını her yerden engellediği Veysi Düzenli'nin IBAN'dan bile tehdit mesajları gönderdiği belirtildi. Acılı anne Nurgül Etik (45), "Kızım onu her yerden engellemiş. Farklı cep telefonu numaralarından arıyordu. Normal mesaj atamayınca IBAN'ına para gönderip oradan mesaj atıyordu. Bu şekilde tehdit ederek görüşmeye mecbur ediyordu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alsın. Cezaevinden hiç çıkmasın" dedi.
Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yer alan Öğüt Can Apartmanı'nın 3'üncü katında 27 Ekim'de meydana gelen olayda, Kumsal Kayan ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgillisi Veysi Düzenli arasında telefon görüşmesi esnasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Veysi Düzenli, annesiyle yaşayan Kumsal Kayan'ın yanına gitti. Düzenli, belinden çıkardığı tabancayla Kumsal Kayan'ı başından vurup kaçtı. Kumsal kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.
İNTİHAR ETMEK İSTERKEN YAKALANDI
Olayın ardından Eğriboyun Mezarlığı'na kaçan ve intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalanan Düzenli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Veysi Düzenli'nin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu anlaşıldı.
CİNAYETLE İLGİLİ YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Kumsal Kayan cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 6 ay önce Düzenli'den ayrılan Kumsal'ın takıntılı sevgiliden ne yaptıysa kurtulamadığı öğrenildi. Kumsal Kayan'ın aramalarını ve mesajlarını her yerden engellediği Veysi Düzenli'nin IBAN'dan bile tehdit mesajları gönderdiği belirtildi.
ACILI ANNE, 'CEZAEVİNDEN HİÇ ÇIKMASIN'
Acılı anne Nurgül Etik (45), "Kızım onu her yerden engellemiş. Farklı cep telefonu numaralarından arıyordu. Normal mesaj atamayınca IBAN'ından mesaj atıyordu. Bu şekilde tehdit ederek görüşmeye mecbur ediyordu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alsın. Cezaevinden hiç çıkmasın" dedi. Etik, "5-6 aydır benim kızım ondan ayrıydı.
Kızım onu bıraktı ama o kabullenemedi. Devamlı takip etti. Tehditler etti. Defalarca şikayet etti. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Benim kızım gitti. Başkaları zarar görmesin istiyorum. Olaydan sonra kızımın telefonlarını almış. Kızımın telefonlarını bulun. Kızım onu her yerden engellemiş. Farklı cep telefonu numaralarından arıyordu. Normal mesaj atamayınca IBAN'ından mesaj atıyordu. Bu şekilde tehdit ederek görüşmeye mecbur ediyordu" dedi.