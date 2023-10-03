Kundakçı damada 6 yıl hapis istendi

Maltepe ilçesinde 11 Haziran'da yaşanan olayda, şoförlük yapan 52 yaşındaki Selahattin S.'nin aracı park halinde bulunduğu noktada sebepsiz yere alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen küle dönen aracında bir problem olmadığını ve 2 gün öncesine kadar sapasağlam durduğunu söyleyen Selahattin S. otomobilin kızıyla evlenmek isteyen ancak kendilerinin izin vermediği Adem C. tarafından kundaklanmış olabileceğini söyleyerek şikayetçi oldu. Görgü tanıkları ve savcılığın soruşturması da akıl almaz kundaklama olayını doğruladı. Tanıklar olay yerindeki kişinin Adem C'ye benzediğini belirtti. Adem C. de suçunu itiraf etti.

"AYRILIK ÇOK ÜZDÜ, YAKTIM"

Anahtarcılık işiyle uğraşan 27 yaşındaki Adem C, araç sahibi Selahattin S'nin kızı Binnur S. ile 8 aylık ilişkilerini sonlandırdıklarını söyledi. Bu ayrılığın kendisini çok üzdüğünü söyleyen damat adayı, "Babası bu ilişkiye rıza göstermediği için ayrılmak zorunda kaldık. Duyduğum üzüntü ve öfke sonucunda evinin önüne giderek babasının aracına benzin döküp yaktım. Ama buna da üzüldüm ve pişman oldum. Zararını gidermek isterim" dedi.

SAVCILIKTAN EVLİLİK TESPİTİ, 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sevgilisi ile ayrılmasına neden olduğunu ileri sürdüğü müstakbel kayınpederinin aracını kundaklayan öfkeli damatla ilgili savcılık kararını verdi. Damat adayı Adem C'nin, kızını kendisiyle evlendirmemesi nedeniyle Selahattin S'nin aracını yaktığını kaydeden savcılık, şüphelinin bu durumu itiraf ettiğini de belirtti. Öfkeli damadın "yakarak mala zarar verme" suçundan 6 yıla kadar hapsini istedi.