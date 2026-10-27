Kunduz iade edildi, 13 nolu cezaevine nakledildi

25 YIL HAPİS YATMIŞTI, YENİDEN DEMİR PARMAKLIKLAR ARKASINDA

Yeraltı dünyasında saklanma kabiliyeti nedeniyle "Kunduz" lakabıyla tanınan Radulov, 1990'ların başında hem Moldova hem de Romanya'da iş insanları ile bürokratların da aralarında bulunduğu onlarca infazdan sorumlu tutuluyordu. Yargılandığı davada müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 25 yıl yattıktan sonra tartışmalı af yasasıyla serbest kalan çete lideri, Türkiye'deki operasyonla yakalanıp Moldova'ya gönderilmesinin ardından infazı için başkent Kişinev'deki 13 Nolu Cezaevi'ne konularak yeniden cezaevine kapatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör