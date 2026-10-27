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Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:44 Son Güncelleme: 27.10.2026 09:46

Kunduz iade edildi, 13 nolu cezaevine nakledildi

Moldova, Romanya ve Bulgaristan üçgeninde 90'larda kurduğu şebekeyle 11 kişiyi öldüren, 10 kişiyi öldürmeye teşebbüs eden Moldovalı tetikçi Lurie Radulov (Kunduz), çıkardığı afla serbest kalmıştı. Ülkede af yasasını sunan milletvekilinin ihraç edilmesine ve cezaevi müdürünün görevden alınmasına yol açan büyük siyasi krizi tetikleyen çete lideri, MİT ve İstanbul Asayiş'in Fatih'teki hücre evine düzenlediği operasyonla yakalandı. İade işlemlerinin ardından ülkesine gönderilen Radulov, yeniden cezaevine kapatıldı.

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
Kunduz iade edildi, 13 nolu cezaevine nakledildi
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Cezaevinden şartlı tahliye edildikten hemen sonra Moldova'dan çıktığı öğrenilen kırmızı bültenle aranan çete liderinin izini İstanbul'da süren Türk istihbaratı ve Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, takibin ardından Fatih'teki hücre evine operasyon düzenledi.

KISKIVRAK YAKALANDI

MİT ve emniyetin ortaklaşa gerçekleştirdiği nokta operasyonla Radulov İstanbul Fatih'te kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından iade süreci başlatıldı.

25 YIL HAPİS YATMIŞTI, YENİDEN DEMİR PARMAKLIKLAR ARKASINDA

Yeraltı dünyasında saklanma kabiliyeti nedeniyle "Kunduz" lakabıyla tanınan Radulov, 1990'ların başında hem Moldova hem de Romanya'da iş insanları ile bürokratların da aralarında bulunduğu onlarca infazdan sorumlu tutuluyordu. Yargılandığı davada müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 25 yıl yattıktan sonra tartışmalı af yasasıyla serbest kalan çete lideri, Türkiye'deki operasyonla yakalanıp Moldova'ya gönderilmesinin ardından infazı için başkent Kişinev'deki 13 Nolu Cezaevi'ne konularak yeniden cezaevine kapatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MOLDOVA #İSTANBUL

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Kunduz iade edildi, 13 nolu cezaevine nakledildi
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