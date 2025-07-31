Kuraklık tarımın can suyunu vurdu

Düzce'de tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol oynayan ve İstanbul'a içme suyu sağlayan Hasanlar Barajı'nda su seviyesi, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldı. 1972 yılında Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde sulama ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen baraj, 80 metre yüksekliği ve 1,65 milyon metreküp su kapasitesiyle bölgenin en büyük barajı olma özelliğini taşıyor.

ÇATLAKLAR OLUŞTU

Hasanlar Barajı, 26 bin 450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor ve Düzce Ovası'nda tarım yapılan yaklaşık 30 bin dönümlük arazinin yüzde 45'inin su ihtiyacını karşılıyor. Ancak bölgede devam eden kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 30'a kadar geriledi. Su seviyesindeki düşüş, toprakta çatlakların oluşmasına yol açtı.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Özcan, Batı Karadeniz'de meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık olmak üzere üç tür kuraklık yaşandığını belirterek, "Bu yıl yağış azlığı nedeniyle yaşanan tarımsal kuraklık, devam ederse hidrolojik kuraklığa dönüşebilir" dedi. Özcan, bölgenin iklim değişikliğinden en az etkilenecek alanlardan biri olmasına rağmen son dönemde ciddi kuraklıkla karşı karşıya kalındığını vurguladı. Kuraklığın barajdaki su rezervlerini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Özcan, "Mayıs, haziran ve temmuz aylarında yağışlarda geçmiş yıllara göre yüzde 70, yıl başından bu yana ise yüzde 30 azalma var" ifadelerini kullandı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle sulama ihtiyacının arttığını ve bu durumun su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını dile getirdi. AA

NEHİR YATAĞI KURUDU

Edirne'de de Tunca Nehri'nde kuraklık ve yoğun tarımsal faaliyetler nedeniyle su akışı durdu. Devlet Su İşleri'nin ölçümlerine göre nehirde debi saniyede 2 metreküpe kadar geriledi. Nehir yatağının bazı kısımları tamamen kururken, bölgedeki yaşam da olumsuz etkilendi. Vatandaşlar, yaşanan kuraklığın iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu belirtirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiğini kaydetti.