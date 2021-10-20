Kuralsız sürücülerin korkulu rüyası ‘Drone’lar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, son günlerde sıkça yapılan Drone'lu trafik denetimleri aralıksız olarak devam ediyor. Işık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler, havadaki Drone'nun gözünden kaçmıyor. Son olarak 20 Ekim günü Kartepe İlçesi Uzuntarla ve Eşme trafik ışıklarında yapılan denetimlerde, havadan drone ile ışık ihlali yapan, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konulan 22 araç sürücüsüne idari işlem yapıldı. Kuralsız sürücülerin korkuku rüyası haline gelen drone'ların, bundan sonra da yapılacak denetimlerde sıkça kullanılacağı belirtildi.