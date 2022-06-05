Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu! Bağ-kur, SSK ve memur emeklisi için emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi?
Giriş Tarihi: 5.6.2022 09:44

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu! Bağ-kur, SSK ve memur emeklisi için emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu! Bağ-kur, SSK ve memur emeklisi için emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi?

Kurban Bayramı ikramiyesi için sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı ikramiyesini geçtiğimiz aylarda alan emekliler, şimdi yatacak olan yeni ikramiyeyi bekliyor. Bayram gelmeden önce yatması beklenen maaşlar için belli tahminler var. Ayrıca Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar 2022’nin cevabı da belli oldu. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri böylece evlerine alışveriş yapıp bayramlıklarını alabilecekler. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte detaylar…

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar sorusunun cevabı belli oldu. Böylece yeni ikramiye ücretleri belirlendi. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri yeni ücretten yararlanabilecekler. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan bu uygulamayla birlikte bayramlardan hemen önce emeklilere ikramiye veriliyor. Böylece emekliler evlerine alışveriş yapıp bayramlık alabiliyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi örnek alınabilir. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Emekli ikramiyelerinin toplamda 2200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında 1100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de 1100 TL olarak yatacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu! Bağ-kur, SSK ve memur emeklisi için emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi?
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