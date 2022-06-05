Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu! Bağ-kur, SSK ve memur emeklisi için emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli mi?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar sorusunun cevabı belli oldu. Böylece yeni ikramiye ücretleri belirlendi. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri yeni ücretten yararlanabilecekler. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan bu uygulamayla birlikte bayramlardan hemen önce emeklilere ikramiye veriliyor. Böylece emekliler evlerine alışveriş yapıp bayramlık alabiliyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...