BAYRAMDA ÇALIŞANLARA İLAVE ÖDEME YAPILIYOR

8 Temmuz Perşembe günü arefe olduğu için yarım gün resmi tatil olarak uygulanmıştı. Böylece Kurban Bayramı'nda resmi tatil arefe ile birlikte 4.5 günü bulmuş oldu. Bu günlerde diğer tüm resmi tatillerde yani dini ve milli bayram günlerinde olduğu gibi çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Yani 4.5 günlük bayram tatili ücretli bir izin haline geliyor.

Ancak bazı sektörlerde yapılan iş gereğince üretimin veya hizmetin devam etmesi gerektiği için çalışma da devam etti. Yasalara göre; resmi tatillerde çalışanlar normal yevmiyelerine ilave olarak bayram ücreti de alıyorlar. Bu ücret işçilerde yüzde 100, gazetecilerde yüzde 50 olarak uygulanıyor.

Yani bir günlük ücret neyse o kadarı işçiye ödenirken, gazeteciye bir günlük ücretinin yarısı kadar ilave bayram ödemesi yapılıyor.