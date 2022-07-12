9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı, bugün itibarıyla sona eriyor. Bayramlar resmi tatil olarak kabul edilse de bazı sektörler çalışmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere bayramda çalışan işçiler, 4.5 günlük süre için ek ücret imkanına sahip oluyor. Bu nedenle bayram boyunca çalışan kişiler, mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını merak ediyor. 4,5 günlük mesai ücretinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki 2022 Kurban Bayramı mesai ücretleri nasıl hesaplanır? Kurban Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? İşte 2022 Kurban Bayramı mesai hesaplama…
BAYRAMDA ÇALIŞANLARA İLAVE ÖDEME YAPILIYOR
8 Temmuz Perşembe günü arefe olduğu için yarım gün resmi tatil olarak uygulanmıştı. Böylece Kurban Bayramı'nda resmi tatil arefe ile birlikte 4.5 günü bulmuş oldu. Bu günlerde diğer tüm resmi tatillerde yani dini ve milli bayram günlerinde olduğu gibi çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Yani 4.5 günlük bayram tatili ücretli bir izin haline geliyor.
Ancak bazı sektörlerde yapılan iş gereğince üretimin veya hizmetin devam etmesi gerektiği için çalışma da devam etti. Yasalara göre; resmi tatillerde çalışanlar normal yevmiyelerine ilave olarak bayram ücreti de alıyorlar. Bu ücret işçilerde yüzde 100, gazetecilerde yüzde 50 olarak uygulanıyor.
Yani bir günlük ücret neyse o kadarı işçiye ödenirken, gazeteciye bir günlük ücretinin yarısı kadar ilave bayram ödemesi yapılıyor.
2022 KURBAN BAYRAMI MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor.
Örnek olarak maaşı 5.500 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 183 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 183 liraya ilaveten 183 lira daha ödeniyor.
Yani bayramda çalıştığı gün için 183 lira değil, 366 lira alıyor. Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7.5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ödeme yapılıyor.
MESAİ YERİNE İZİN OLMAZ
Resmi tatillerde ve dini milli bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. Bu nedenle çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor.
Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse ayrıca çalışma ücreti daha alıyorlar.
BASIN ÇALIŞANLARININ ÖDEMESİ FARKLI
Bayramlarda çalışan sektörlerin başında medya geliyor. Gazetecilerin bayramlarda çalışmaları, diğer işçilere göre farklı ücretlendiriliyor. Basın İş Kanunu'nda genel tatil ücreti kavramı bulunmuyor. Bu nedenle de gazetecilerin çalışmaları tatil ücreti olarak değil fazla mesai olarak değerlendiriliyor.
Diğer işçiler bayram çalışmalarında tam yevmiye alırken, gazetecilerde bu yevmiye yarım olarak, yani fazla çalışma şeklinde uygulanıyor. Günlük 100 lira yevmiye alan bir işçi bayramda çalışınca 200 lira alırken, gazeteci tam gün çalıştığında 150 lira alıyor. Gazetecide fazla çalışma ücreti saate göre belirleniyor. Dolayısıyla gazeteciler bayram günlerinde ya da resmi tatillerde kaç saat çalışmışlarsa o kadar saat ücretini yüzde 50 fazlasıyla alıyorlar.
ÖRNEK HESAP
- İşçinin maaşı 6.000 TL
- Günlük yevmiyesi 6000/ 30 = 200
- 4.5 gün bayram çalışması 200 X 4.5 = 900
- Çalışmazsa alacağı yevmiye: 900
- Bayramda çalışırsa alacağı yevmiye 1800
- Bayram sonrası maaş 7.800
- Çalışmazsa alacağı maaş 6.000