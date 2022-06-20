Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre belli oldu. Yılın ikinci bayramı olarak bilinen ve kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bu bayram İslam alemi açısından büyük önem taşımaktadır. Peki; Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi gün, kaç gün kaldı? İşte bilgiler.