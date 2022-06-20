Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre belli oldu. Yılın ikinci bayramı olarak bilinen ve kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bu bayram İslam alemi açısından büyük önem taşımaktadır. Peki; Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı hangi gün, kaç gün kaldı? İşte bilgiler.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu sene Kurban Bayramı yaz aylarına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.
Yılın ikinci bayramı tarihleri şöyle:
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu sene Cuma gününden başlayacak Kurban Bayramı tatili toplamda 4 gün olarak idrak edilecek. Hafta sonunu da içine alan bayramın 9 gün olma ihtimali kurban bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun cevabını değiştirebilir.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 15 TEMMUZLA BİRLEŞECEK Mİ?
12 Temmuz tarihinde bitecek Kurban Bayramı günleri ardından 15 Temmuz 2022 Cuma günü Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatili yaşanacak.
Bayram günlerinin bu milli günle birleşmesi durumunda bayram tatili 9 güne uzayabilir. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.