Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçına denk geliyor, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, ne zaman soruları sürekli sorulmaktadır. Ramazan Bayramı bittiğinden beri birçok vatandaş bunu soruşturmaktadır. Yaza denk gelen bayramla birlikte yaz tatilini ebeveynler ve çocukları birlikte yapmak istiyor. Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün, ne kadar sürecek soruları da bu sebepten sürekli sorulmakta. Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte bu sebeple birçok araştırmaya gidiliyor. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, ne zaman? İşte detaylar…
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Cuma günü başlayan arefe günü, salı günü son buluyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlikte Günü ile Kurban Bayramı'nın birleşip birleşmeyeceği henüz kesin değil. Diyanet veya diğer bakanlıklar bu konu hakkında bir açıklama henüz yapmadı.