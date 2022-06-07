Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçına denk geliyor, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, kaç gün olacak?

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, ne zaman soruları sürekli sorulmaktadır. Ramazan Bayramı bittiğinden beri birçok vatandaş bunu soruşturmaktadır. Yaza denk gelen bayramla birlikte yaz tatilini ebeveynler ve çocukları birlikte yapmak istiyor. Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün, ne kadar sürecek soruları da bu sebepten sürekli sorulmakta. Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte bu sebeple birçok araştırmaya gidiliyor. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, ne zaman? İşte detaylar…