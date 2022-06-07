Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçına denk geliyor, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 7.6.2022 10:02

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçına denk geliyor, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçına denk geliyor, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, kaç gün olacak?

Kurban Bayramı’na az bir süre kaldı. Böylece Müslümanlar ibadetlerini en kısa sürede yerine getirebilecek. Ramazan Bayramı tatili geçtiğimi ay noktalandı. Mayısın başına denk gelen tatilden sonra şimdi de gözler diğer dini bayrama geldi. Vatandaşlar da Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı soruyor. Bayramda kurbanlar kesilecek, dualar edilecek ve bayram namazına ilk gün gidilecek. Böylece farz olan ibadetler yerine getirilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2022, kaç gün kaldı, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, ne zaman soruları sürekli sorulmaktadır. Ramazan Bayramı bittiğinden beri birçok vatandaş bunu soruşturmaktadır. Yaza denk gelen bayramla birlikte yaz tatilini ebeveynler ve çocukları birlikte yapmak istiyor. Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün, ne kadar sürecek soruları da bu sebepten sürekli sorulmakta. Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte bu sebeple birçok araştırmaya gidiliyor. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, ne zaman? İşte detaylar…

2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili cumartesi gününe denk geliyor. Arefe yarım gün olduğu için toplamda Kurban Bayramı 4,5 gün olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILACAK MI?

Cuma günü başlayan arefe günü, salı günü son buluyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlikte Günü ile Kurban Bayramı'nın birleşip birleşmeyeceği henüz kesin değil. Diyanet veya diğer bakanlıklar bu konu hakkında bir açıklama henüz yapmadı.

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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçına denk geliyor, bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, kaç gün olacak?
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