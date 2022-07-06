Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? İşte Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleri

Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Bayram için hazırlık yapan milyonlarca kişi, ''Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Çalışan kişiler ise bu yıl bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. 2022 Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen dini günler takvimiyle belli oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte yanıtı!
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR? İŞTE DİYANET TAKVİMİ
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında "Kurban Bayramı'nın takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.
Buna göre; 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkarıldı.