Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? İşte Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleri

Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Bayram için hazırlık yapan milyonlarca kişi, ''Kurban Bayramı ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Çalışan kişiler ise bu yıl bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. 2022 Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen dini günler takvimiyle belli oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte yanıtı!