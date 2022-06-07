Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı 9 gün mü olacak, uzatılacak mı?

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak sorusuna yanıt aranıyor. Aynı zamanda çalışan vatandaşlar bu tarihte uygulanacak olan kaç gün olacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan dini günler takvimi içerisinde bu yıl Kurban Bayramı'nın Temmuz ayına idrak edeceği duyuruldu. Diyanet takvimine göre 8 Temmuz'da arefe başlarken bayram tatilinin 9 ya da 11 gün olacağı düşünülüyor. İşte bayram tatili takvimi