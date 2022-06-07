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Giriş Tarihi: 7.6.2022 15:02

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı 9 gün mü olacak, uzatılacak mı?

Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı 9 gün mü olacak, uzatılacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı tarihleri duyuruldu. Özellikle tatil yapacak olan vatandaşlar bayram tatilinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma, Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı 9 gün mü olacak, uzatılacak mı?

Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak sorusuna yanıt aranıyor. Aynı zamanda çalışan vatandaşlar bu tarihte uygulanacak olan kaç gün olacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan dini günler takvimi içerisinde bu yıl Kurban Bayramı'nın Temmuz ayına idrak edeceği duyuruldu. Diyanet takvimine göre 8 Temmuz'da arefe başlarken bayram tatilinin 9 ya da 11 gün olacağı düşünülüyor. İşte bayram tatili takvimi

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil.

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Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2022 Kurban Bayramı 9 gün mü olacak, uzatılacak mı?
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