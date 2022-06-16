Kurban bayramı tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Resmi tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği işçi ve işveren açısından oldukça önemli bir noktada. Bayram tatili başlangıç tarihi ile birlikte sorgulanan resmi tatil hakkında "Kurban bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?" soruları yanıt arıyor. Peki, bayram tatili kaç gün, birleşecek mi? 2022 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?
Yılın ikinci bayram tatili 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlıyor. Birçok çalışan için zaten hafta sonu tatili olacak.
9 Temmuz 2022 Kurban bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 12 Temmuz Salı olacak. Bayram toplamda 4 gün sürecek. Arifeyle birlikte tatil resmiyette 4,5 gün olacak.
Arife ve bayram günleri şöyle:
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Cumartesi ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili resmiyette 4 gün. Ancak hemen ardından başka bir resmi tatil bulunuyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili Cuma gününe denk geliyor. Böylece bayram günleri bu tatil ile birleşebilir ve tatil 9 güne uzayabilir. Peki, bayram tatili açıklaması geldi mi?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Geçen bayram 9 gün olmaması bu bayram için ihtimalleri kuvvetlendirdi.
Henüz resmi bir bayram tatili açıklaması gelmedi. Olmaması durumunda birçok çalışan yıllık izinlerine başvuracak.