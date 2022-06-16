BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumartesi ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili resmiyette 4 gün. Ancak hemen ardından başka bir resmi tatil bulunuyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili Cuma gününe denk geliyor. Böylece bayram günleri bu tatil ile birleşebilir ve tatil 9 güne uzayabilir. Peki, bayram tatili açıklaması geldi mi?