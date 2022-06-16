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Giriş Tarihi: 16.6.2022 15:39 Son Güncelleme: 16.6.2022 15:41

Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, birleşecek mi?

Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, birleşecek mi?

Kurban Bayramı tatil günleri yaklaşırken plan yapacaklar araştırmalara başladı. Geçtiğimiz defa hafta sonu ile birleşmeyen bayram tatili bu defa hafta sonuyla birlikte değerlendirilme ihtimali bulunuyor. Bu noktada “Kurban Bayramı tatili kaç gün, birleşecek mi, ne kadar olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bayram tatili kaç gün olacak sorusunun cevabı ile planlarını netleştirmek isteyen çalışanlar resmi açıklamayı bekliyor. Peki, 2022 kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün mü, hafta sonu ile birleşecek mi? İşte cevaplar…

Kurban bayramı tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Resmi tatilin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği işçi ve işveren açısından oldukça önemli bir noktada. Bayram tatili başlangıç tarihi ile birlikte sorgulanan resmi tatil hakkında "Kurban bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü?" soruları yanıt arıyor. Peki, bayram tatili kaç gün, birleşecek mi? 2022 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Yılın ikinci bayram tatili 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlıyor. Birçok çalışan için zaten hafta sonu tatili olacak.

9 Temmuz 2022 Kurban bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 12 Temmuz Salı olacak. Bayram toplamda 4 gün sürecek. Arifeyle birlikte tatil resmiyette 4,5 gün olacak.

Arife ve bayram günleri şöyle:

Bayram Arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Tatilin hafta sonuna uzama ihtimali bulunuyor. Peki, nasıl?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumartesi ilk günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili resmiyette 4 gün. Ancak hemen ardından başka bir resmi tatil bulunuyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili Cuma gününe denk geliyor. Böylece bayram günleri bu tatil ile birleşebilir ve tatil 9 güne uzayabilir. Peki, bayram tatili açıklaması geldi mi?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Geçen bayram 9 gün olmaması bu bayram için ihtimalleri kuvvetlendirdi.

Henüz resmi bir bayram tatili açıklaması gelmedi. Olmaması durumunda birçok çalışan yıllık izinlerine başvuracak.

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Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, birleşecek mi?
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