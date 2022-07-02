Kurban Bayramı tatili uzatıldı! Bayram tatili kaç gün olacak, 2022 Kurban Bayramı idari izin 9 gün oldu mu, özel sektörde nasıl uzatılır?

Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı gibi sorular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeniden araştırma konusu oldu. Normal şartlar altında 4 gün sürecek olan bayram tatilinin 15 Temmuz'la birleştirilerek uzatılması gündemdeydi. Son açıklamalarla birlikte kamuda ve özel sektörde faaliyette olan milyonlarca çalışan, Bayram tatili kaç gün olacak, 2022 Kurban Bayramı idari izin 9 gün oldu mu gibi sorularla incelemelere başladı. Peki, özel sektörde bayram tatili nasıl uzatılır? İşte merak edilenlerin yanıtı ve bayram tatili tarihleri…