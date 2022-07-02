Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı tatili uzatıldı! Bayram tatili kaç gün olacak, 2022 Kurban Bayramı idari izin 9 gün oldu mu, özel sektörde nasıl uzatılır?
Giriş Tarihi: 2.7.2022 10:42

Kurban Bayramı tatili uzatıldı! Bayram tatili kaç gün olacak, 2022 Kurban Bayramı idari izin 9 gün oldu mu, özel sektörde nasıl uzatılır?

Kurban Bayramı tatili uzatıldı! Bayram tatili kaç gün olacak, 2022 Kurban Bayramı idari izin 9 gün oldu mu, özel sektörde nasıl uzatılır?

Bayram tatili kamuda ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gündem konusu halini aldı. Yapılan son Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ışığında Kurban Bayramı tatili uzatıldı. Bunun üzerine Bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı, kaç güne çıktı gibi sorular gündem oldu. Peki 2022 Kurban Bayramı idari izin 9 gün oldu mu, özel sektörde nasıl uzatılır? İşte konuyla ilgili son açıklamalar ve idari izin kullanımı konusunda merak edilenlerin yanıtı!

Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı gibi sorular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeniden araştırma konusu oldu. Normal şartlar altında 4 gün sürecek olan bayram tatilinin 15 Temmuz'la birleştirilerek uzatılması gündemdeydi. Son açıklamalarla birlikte kamuda ve özel sektörde faaliyette olan milyonlarca çalışan, Bayram tatili kaç gün olacak, 2022 Kurban Bayramı idari izin 9 gün oldu mu gibi sorularla incelemelere başladı. Peki, özel sektörde bayram tatili nasıl uzatılır? İşte merak edilenlerin yanıtı ve bayram tatili tarihleri…

2022 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da bitecek. Kurban Bayramı arefesi ise 8 Temmuz'da idrak edilecek. Arefe gününün yarım gün tatil olması dolayısıyla normal şartlar altında bayram tatili 4 buçuk gün olacaktı.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Ancak 13-14 Temmuz'un idari izne tabi tutulmasıyla Kurban Bayramı 15 Temmuz'a bağlandı. Böylece Kurban Bayramı tatili, 15 Temmuz ve hafta sonu ile birleşerek kamuda 9,5 güne çıkarıldı.

ÖZEL SEKTÖRDE BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Bu formül kamu çalışanları için geçerli olacak. Özel sektör çalışanları ise 4 buçuk gün bayram tatili yapacak. 13-14 Temmuz'da mesaide olacak ve 15 Temmuz'da yeniden bir gün izinli olacak.

ÖZEL SEKTÖRDE BAYRAM TATİLİ NASIL UZATILIR?

Kurban Bayramı tatilini bağlayarak 9 gün izin kullanmak isteyen özel sektör çalışanları, yıllık izinlerinden kullanarak tatillerini birleştirme hakkına sahip. Şayet bağlı olunan kurum 13-14 Temmuz'u idari izin kabul etmiyorsa iki günlük yıllık izinle tatil uzatılabiliyor.

2022 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN, HANGİ GÜNLER?

  • Arefe Günü 8 Temmuz Cuma.
  • Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı
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Kurban Bayramı tatili uzatıldı! Bayram tatili kaç gün olacak, 2022 Kurban Bayramı idari izin 9 gün oldu mu, özel sektörde nasıl uzatılır?
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