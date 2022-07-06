Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak, güneşli mi, yağmurlu mu? 9-10-11-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 6.7.2022 13:43

Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak, güneşli mi, yağmurlu mu? 9-10-11-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı hava durumu raporu!

Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak, güneşli mi, yağmurlu mu? 9-10-11-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu güncel olarak yayınlandı. Kurban Bayramı’nı tatil bölgesinde geçirecek vatandaşlar 9-10-11-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı hava durumu raporunu araştırıyor. MGM hava durumu bulunurken dikkat çekici yağış uyarısı yaptı. Bayramın ilk günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne yağmur geldiği duyuruldu. Buna göre; Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak, güneşli mi, yağmurlu mu, bayramda hava nasıl ? 9-10-11-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı hava durumu raporu nasıl? İşte il il hava durumu

Kurban Bayramı'nda hava durumu en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda plan yapan vatandaşlar tatil günlerindeki havanın yağmurlu mu yoksa yağışlı mı olduğunu sorguluyor. Gelen uyarılara göre, Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Peki Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak, güneşli mi, yağmurlu mu, bayramda hava nasıl olacak? İşte 9-10-11-12 Temmuz 2022 il il hava durumu raporu

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Kurban Bayramı haftasını kapsayan değerlendirme raporunu yayımladı.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

Bayramın ilk gününde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar bayramın ikinci gününde de etkisini sürdürecek. İstanbul dahil olmak üzere özellikle Marmara Bölgesi'nde cumartesi akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü (10 Temmuz Pazar), Marmara, Karadeniz, Ege, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan yerlerde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.

ARİFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bayramın arifesi olan cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Bayramın birinci gününde kentte hava sıcaklıkları:

İstanbul 32,

Ankara 32,

İzmir 31,

Antalya 32,

Bursa 32 derece

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Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak, güneşli mi, yağmurlu mu? 9-10-11-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı hava durumu raporu!
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