Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak, güneşli mi, yağmurlu mu? 9-10-11-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı hava durumu raporu!

Kurban Bayramı'nda hava durumu en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda plan yapan vatandaşlar tatil günlerindeki havanın yağmurlu mu yoksa yağışlı mı olduğunu sorguluyor. Gelen uyarılara göre, Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Peki Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak, güneşli mi, yağmurlu mu, bayramda hava nasıl olacak? İşte 9-10-11-12 Temmuz 2022 il il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Kurban Bayramı haftasını kapsayan değerlendirme raporunu yayımladı.
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.
Bayramın ilk gününde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar bayramın ikinci gününde de etkisini sürdürecek. İstanbul dahil olmak üzere özellikle Marmara Bölgesi'nde cumartesi akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
Kurban Bayramı'nın ikinci günü (10 Temmuz Pazar), Marmara, Karadeniz, Ege, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan yerlerde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bayramın arifesi olan cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.