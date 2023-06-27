Kurban Kesimi ve Dağıtımı için Geri Sayım Başladı!

Peki, Kurban Bayramı Arife Günü Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre arife günü 27 Haziran tarihinde idrak edilecek.

Kurban Vekâleti Nasıl Verilir?

Kızılay 2023 yılı kurban hissesi bedelleri; yurt içi 5.950 TL, yurt dışı 2.650 TL olarak belirledi. Kurban vekâletlerinizi, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, Kızılay mobil bağış uygulaması, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilirsiniz.