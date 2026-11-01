Kurgu kaza çetesine nokta operasyon! 260 milyonluk vurgunun perde arkası ortaya çıktı: 8 sigorta şirketini böyle dolandırmışlar…

FOTOĞRAFLAR İÇİN AYRINTILI HAZIRLIK YAPIYORLARMIŞ

Şüphelilerin, kaza fotoğraflarının inandırıcı olması için ayrıntılı hazırlık yaptığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden alınan şüpheli kaza tutanaklarının incelenmesi sonucu, 8 sigorta şirketinin bu yöntemle yaklaşık 260 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.