Kurgu kazalarla milyonluk vurgun! Çekiçle parçalayıp üzerinde zıplamışlar

Adana Emniyeti'nce teknik ve fiziki takibe alınan çetenin; eski model, hasarlı, hacizli veya rehinli, trafikten men edilmiş, HGS-PTS-yakıt kaydı bulunmayan pasif araçlarla, ıssız bölgelerde formalite kazalara karıştığı, daha sonra ise sahte tutanak ve evraklarla sigorta şirketlerinden hiçbir onarım yapılmadan para alındığı belirlendi.

Bu yöntemle aynı araçların kısa aralıklarla farklı sürücülerle tekrar kazaya sokulduğu, bir aracın 13, bir başka aracın 9 kazada, başka bir aracın ise 7 kazada kullanıldığı, toplamda 76 kurmaca kaza oluşturulduğu ortaya çıktı. Liderliği Ali O.'nun yaptığı şebekede sürücü, çekici, plakacı, kaportacı, hasar danışmanı ve avukatın yer aldığı belirlendi. 2022-2026 arasında sigorta şirketlerini milyonlarca lira dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla 88 şüpheliden 77'si yakalandı.