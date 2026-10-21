Haberler Yaşam Haberleri Kurgu kazalarla milyonluk vurgun! Çekiçle parçalayıp üzerinde zıplamışlar
Giriş Tarihi: 21.10.2026

Kurgu kazalarla milyonluk vurgun! Çekiçle parçalayıp üzerinde zıplamışlar

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Kurgu kazalarla milyonluk vurgun! Çekiçle parçalayıp üzerinde zıplamışlar
  • ABONE OL

Adana Emniyeti'nce teknik ve fiziki takibe alınan çetenin; eski model, hasarlı, hacizli veya rehinli, trafikten men edilmiş, HGS-PTS-yakıt kaydı bulunmayan pasif araçlarla, ıssız bölgelerde formalite kazalara karıştığı, daha sonra ise sahte tutanak ve evraklarla sigorta şirketlerinden hiçbir onarım yapılmadan para alındığı belirlendi.

Bu yöntemle aynı araçların kısa aralıklarla farklı sürücülerle tekrar kazaya sokulduğu, bir aracın 13, bir başka aracın 9 kazada, başka bir aracın ise 7 kazada kullanıldığı, toplamda 76 kurmaca kaza oluşturulduğu ortaya çıktı. Liderliği Ali O.'nun yaptığı şebekede sürücü, çekici, plakacı, kaportacı, hasar danışmanı ve avukatın yer aldığı belirlendi. 2022-2026 arasında sigorta şirketlerini milyonlarca lira dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla 88 şüpheliden 77'si yakalandı.

#ADANA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurgu kazalarla milyonluk vurgun! Çekiçle parçalayıp üzerinde zıplamışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA