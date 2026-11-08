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Giriş Tarihi: 08.11.2026 17:41

Kurstaki gaz sıkışması sonrası parlama: 5 yaralı!

Konya'da, pasta ve tatlıcılık kursunda çalıştırılan doğal gaz fırını, gaz sıkışması sonucu alevli parlama meydana geldi. Medyana gelen olayda, 2'si usta öğretici, 3'ü kursiyer olmak üzere 5 kişi yaralanırken, incelemeler sürüyor.

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Kurstaki gaz sıkışması sonrası parlama: 5 yaralı!
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Olay, Meram ilçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesi Toros Sokak'taki mesleki eğitim merkezinde meydana geldi. Pasta ve tatlıcılık kursunda, sınav öncesi çalıştırılan doğal gaz fırınında, gaz sıkışması sonucu aniden alevli parlama meydana geldi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2'si usta öğretici, 3'ü kursiyer olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ve kendilerine ait araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler ise itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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#KONYA

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Kurstaki gaz sıkışması sonrası parlama: 5 yaralı!
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