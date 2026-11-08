Kurstaki gaz sıkışması sonrası parlama: 5 yaralı!

Yaralılar, ambulans ve kendilerine ait araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler ise itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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