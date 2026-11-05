Haberler Yaşam Haberleri Kurşunladılar, kundakladılar! Operasyonla 9 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 05.11.2026 14:28

Kurşunladılar, kundakladılar! Operasyonla 9 kişi yakalandı

Ümraniye'de medikal firmasını kurşunlayan, Beylikdüzü'nde ise bir lojistik firmasına ait TIR ve dorseleri kundaklayan Yeni Nesil Suç Örgütü üyesi dokuz kişi, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonuyla yakalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Emir SOMER Emir SOMER
Kurşunladılar, kundakladılar! Operasyonla 9 kişi yakalandı
  • ABONE OL

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye ve Beylikdüzü İlçeleri'nde bir medikal firmasının motosikletli iki kişi tarafından kurşunlanması ve bir lojistik firmasına ait TIR ile dorselerin kundaklanması üzerine detaylı inceleme başlattı.

İki ayrı saldırıyla bağlantılı olan, iş yeri sahiplerinden haraç talep eden ve alamadıkları için saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin açık kimlikleri tespit edildi. Sultangazi ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yeni Nesil Suç Örgütü üyesi dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

#İSTANBUL EMNİYETİ #BEYLİKDÜZÜ #İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #ÜMRANİYE #SULTANGAZİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurşunladılar, kundakladılar! Operasyonla 9 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA