Kurşunladılar, kundakladılar! Operasyonla 9 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye ve Beylikdüzü İlçeleri'nde bir medikal firmasının motosikletli iki kişi tarafından kurşunlanması ve bir lojistik firmasına ait TIR ile dorselerin kundaklanması üzerine detaylı inceleme başlattı.

İki ayrı saldırıyla bağlantılı olan, iş yeri sahiplerinden haraç talep eden ve alamadıkları için saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin açık kimlikleri tespit edildi. Sultangazi ve Ümraniye'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yeni Nesil Suç Örgütü üyesi dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.